Tráfico de drogas provoca prisão de uma pessoa em Redentora

Na tarde da quinta-feira (12/5), a Brigada Militar (BM) de Redentora abordou um homem que circulava no bairro Santa Lúcia. A ação culminou na apreensão de várias pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 46,00 em moeda corrente.

O preso em decorrência do crime de tráfico de drogas foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Após os procedimentos formais, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.