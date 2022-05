Três Passos:Operação conjunta entre Brigada Militar e Polícia Civil resulta em dois homens presos

Na quarta-feira (11/05), às 20h00 Policiais Militares do 7° BPM, em operação conjunta com a Polícia Civil prenderam dois homens por tráfico de drogas em Três Passos.

A prisão ocorreu após abordagem de um veículo no bairro Pindorama, sendo localizado com os ocupantes 02 invólucros plásticos contendo no total 204 gramas de cocaína, 02 invólucros plásticos contendo 406 gramas de crack e R$150,00.

Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia para flagrante e posterior ao Presídio Estadual de Três Passos.

