Brigada Militar prende dois homens por contrabando de agrotóxicos em Tiradentes do Sul

Na quarta-feira (11/05), às (01h05) Policiais Militares do (7°) BPM de Bom Progresso, durante execução de patrulhamento intermunicipal, prenderam dois homens por contrabando de agrotóxicos.

A prisão ocorreu na BR 468 após abordagem de um veículo, sendo localizado no seu interior 20 galões, com 20 litros de agrotóxicos de origem estrangeira.

Ambos foram encaminhados presos em flagrante para Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo.

