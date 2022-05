RS registra queda de 11,6% nos homicídios e de 35,7% nos feminicídios em abril

O quarto mês de 2022 se encerrou com retorno à tendência de queda nos homicídios no Rio Grande do Sul, observada ao longo dos últimos três anos. O número de vítimas caiu 11,6%, de 129 em abril de 2021 para 114 igual mês deste ano.

O resultado atesta a efetividade das ações realizadas pelas forças de segurança após ligeira alta ocorrida em março, em especial para a rápida contenção de conflito pontual entre organizações criminosas em Porto Alegre.

Na soma de janeiro a abril, o Estado também registra queda nos assassinatos, de 564 no ano passado para 544 (-3,5%) – tanto no recorte mensal quanto no acumulado, os totais atuais são os menores desde 2006. Esses e outros dados estão no indicadores de abril divulgados nesta quinta-feira (12/5) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

• Clique aqui e acesse reportagem completa publicada no site da SSP sobre os indicadores de abril na segurança pública.

