Polícia Civil divulga nota sobre furtos em Tenente Portela

Áudio que circulam desde ontem, 10, nas redes sociais em Tenente Portela dão conta de que três jovens estariam cometendo furtos no município. Na manhã desta quarta-feira, ouvintes ligaram para a Rádio Província e outros meios de comunicação pedindo que as pessoas fossem alertadas a respeitos dos casos.

Em um dos áudios a pessoa diz ainda que os jovens são de Tenente Portela, um deles estaria armado e que eles estavam invadindo residências mesmo com a presença de moradores. Em alguns grupos de redes sociais está circulando inclusive fotos tiradas de redes sociais que seriam dos supostos criminosos, com os nomes dos mesmos sendo associados aos supostos crimes.

Na tarde desta quarta-feira, 11, a Polícia Civil de Tenente Portela encaminhou para a imprensa uma nota onde aborda o assunto. No texto a polícia reconhece que houve um aumento nos casos de furtos nos últimos dias e que imagens de câmeras de segurança já estão sendo analisadas para identificar os furtadores.

A delegacia de Tenente Portela ainda informa através da nota de que “não há informações de pessoas armadas envolvidas nos furtos e não há registros oficiais de pessoas que estariam em casa ao sofrerem os furtos, mas sim que a prática dos crimes ocorreu aproveitando o momento em que os moradores estariam ausentes, durante o dia.”

Na mesma nota os policiais pedem que as pessoas que tenham informações concreta sobre os casos de furtos que procurem a Polícia Civil.

Confira nota na íntegra:

Em consequência a áudios que circulam nas redes sociais sobre três assaltantes que estão entrando nas casas armados, passamos a informar o que segue:

Nos últimos dias se acentuaram os furtos em residência em Tenente Portela. Nos casos comunicados, as imagens colhidas em câmeras de vídeo monitoramento revelam a participação de um indivíduo.

Não há informações de pessoas armadas envolvidas nos furtos.

Não há registros oficiais de pessoas que estariam em casa ao sofrerem os furtos, mas sim que a prática dos crimes ocorreu aproveitando o momento em que os moradores estariam ausentes, durante o dia.

A investigação sobre a autoria dos furtos está adiantada, mas não é o momento oportuno para liberarmos mais informações.

Pedimos para que as pessoas que possuam informações concretas sobre a autoria ou sobre eventuais receptadores das mercadorias subtraídas, que mantenham contato com os órgãos de segurança pública para prestar informações que contribuam para solucionar os casos.

Com referência ainda a furtos qualificados em residência, informamos que os números deste ano coincidem com os do ano de 2021, não sendo nenhuma novidade esse tipo de crime em nossa cidade, muito embora diversas prisões são efetuadas para retomar a tranquilidade no meio social, por isso sugere-se que as pessoas tomem as devidas cautelas, com instalação de equipamentos preventivos de segurança, entre outras medidas.

Por fim, a polícia civil adverte que causar falsos alarmes é crime.

