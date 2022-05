Acidente deixa quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira na ERS 404

No início da manhã desta quarta-feira (11), por volta de 06 horas, uma colisão ocorreu no trevo de acesso à cidade de Rondinha na ERS 404 nas proximidades do Hotel e Restaurante o Bharranco.

Informações recebidas no local pelos policiais da BM de Sarandi, foram que um veículo Hyundai, tripulado por 4 pessoas que saia da cidade de Rondinha e ao cruzar a rodovia foi atingido por um caminhão de transporte de leite que seguia no sentido Ronda Alta a Rondinha.

Com a colisão os ocupantes do veículo de passeio ficaram feridos sendo um com maior gravidade, o SAMU atendeu às quatro vítimas e conduziu as mesmas para atendimento médico na Associação Hospitalar de Ronda Alta.

O condutor do caminhão nada sofreu.

O trânsito no local é lento, orientado pelos Policiais da Brigada Militar de Sarandi, pois os veículos acidentados ficaram ocupando uma das faixas de rolamento da rodovia.

A Brigada Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual, estiveram no local atendendo a ocorrência.

