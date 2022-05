Veículo é flagrado transportando 200 kg de explosivos em Carlos Barbosa; BOPE foi acionado

Apesar de contar com a licença da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), o condutor não comprovou a origem do explosivo, não possuía escolta, não tinha sinalização de transporte de produto perigoso no veículo e a nota fiscal apresentava preenchimento incorreto, afirma o CRBM. Por isso, serão tomadas medidas legais administrativas quanto ao transporte irregular da carga.

