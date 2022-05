Operação Pente Fino retira mais de 170 celulares do Presídio Regional de Passo Fundo

A Polícia Penal do Grupo de Ações Especiais realizou na manhã dessa segunda-feira (09) uma vistoria nas galerias do Presídio Regional de Passo Fundo.

Conforme informações repassadas pelos agentes do GAES, todas as galerias foram vistoriadas. A ação de rotina visa coibir os ilícitos e armas no interior do estabelecimento prisional.

Segundo o delegado regional (4ª Região), Cleber Augusto Medeiros, a operação ocorreu dentro do esperado, tendo a participação de 170 policiais penais.

Essas operações acontecem na medida em que os serviços de inteligência acreditam ser oportuno a realização, com o objetivo de manter a ordem dentro do estabelecimento e a extração de ilícitos que foram arremessados ao local.

Algumas transferências de detentos foram realizadas para obter a ordem, desmantelando lideranças de organizações dentro da casa prisional de Passo Fundo.

No Inicio da noite de ontem a SUSEPE divulgou a liste de materiais apreendidos.

- 173 aparelhos de telefone celulares.

- 157 carregadores de aparelhos de telefone celular.

- 175 fones de ouvido.

- 87 baterias avulsas de aparelho de telefone celular.

- 51 Chips avulsos.

- 27 caixas de som.

- 109 Facas/Estoques.

- 199 Cabos USB.

- 09 Balança de precisão.

- Drogas

- 11 latas de cerveja.

- 28 latas de energético.

- 14 litros de energético.

- 49 litros de cachaça.

- 24 litros de vinho.

