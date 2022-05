Bebidas importadas ilegalmente são apreendidas em Três Passos

Ao abordar um veículo no distrito de Padre Gonzales, a Brigada Militar (BM) de Três Passos flagrou o transporte de 245 garrafas de bebidas de origem estrangeira. Essa ocorrência foi registrada na madrugada do domingo (8/5).

A BM informou ainda que o condutor foi autuado em flagrante pelo crime de descaminho. O veículo e os produtos foram apreendidos. A carga foi avaliada em quase R$ 46 mil.

