BM de Crissiumal apreende carregamento de cigarros estrangeiros

Na tarde do sábado (7/5), em policiamento ostensivo na localidade de Esquina Gaúcha, a Brigada Militar (BM) de Crissiumal emitiu ordem de parada para dois veículos, porém, os motoristas desobedeceram e fugiram. Instantes depois, eles abandonaram os veículos e rumaram para destino incerto.

De acordo com a BM, foram apreendidas 13 caixas contendo 50 pacotes de cigarros de origem estrangeira. Cada pacote possuía 20 maços.

Todas as mercadorias foram apreendidas seguindo orientação da Polícia Federal de Santo Ângelo.

