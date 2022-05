Três Passos: Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas

No domingo (08/05), às 09h15 Policiais Militares de Bom Progresso, em apoio na cidade de Três Passos, prenderam dois homens por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu no centro da cidade, após abordagem de um veículo, localizado com os ocupantes 900 gramas de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e R$ 1.115,00 reais.

Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia para flagrante.

