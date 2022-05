Por causa de tráfico de drogas, homem é preso em Três Passos

Na manhã da sexta-feira (6/5), a Brigada Militar (BM) prendeu um indivíduo em virtude do delito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após o lançamento de um pacote em direção ao pátio do Presídio Estadual de Três Passos.

Na ação, os policiais militares apreenderam 1,6 quilo de maconha, quatro telefones celulares e quatro peças de serra ferro.

O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para a lavratura do flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.