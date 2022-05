Carga de agrotóxicos estrangeiros é apreendida em Crissiumal

A abordagem de um veículo na tarde da sexta-feira (6/5), na localidade de Linha Brasil, interior de Crissiumal, resultou na apreensão de 31 galões de defensivos agrícolas de origem estrangeira e sem o obrigatório desembaraço aduaneiro.

Um indivíduo de 34 anos de idade acabou preso devido ao crime de contrabando de agrotóxicos. Ele foi encaminhado à Polícia Federal em Santo Ângelo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.