BM intercepta arremesso de invólucro para dentro do presídio de Três Passos

Um indivíduo acabou preso após ser flagrado arremessando entorpecentes e outros materiais para a área interna do Presídio Estadual de Três Passos. Esse fato aconteceu na manhã da sexta-feira (6/5).

No invólucro, a Brigada Militar (BM) encontrou 42 gramas de maconha, dois telefones celulares e dois chips telefônicos.

O homem preso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para os procedimentos formais.

