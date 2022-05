Operação integrada entre Brigada Militar e Polícia Civil resulta em prisão

Na tarde de quinta-feira, 05, por volta das 16 horas, a Brigada Militar com a Polícia Civil em uma ação integrada, prenderam um casal por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na cidade de Três Passos, no bairro Érico Veríssimo, após a abordagem de um veículo, foram localizados com o casal 65 buchas de cocaína e uma balança de precisão.

Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para flagrante, posteriormente somente o homem foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

