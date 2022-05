BM prende traficante comercializando drogas com tornozeleira eletrônica em Ijuí

Policiais militares do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) de Ijuí, realizaram na tarde desta quinta-feira, 5, a prisão de três indivíduos ligados ao tráfico e consumo de drogas na rua das Chácaras, na cidade ijuiense.

De acordo com a BM, após receber denúncias anônimas, guarnições em serviço se deslocaram até um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes.

No local, um homem já conhecido da polícia foi flagrado comercializando drogas usando tornozeleira eletrônica. Além disso, um usuário também foi preso e um detento do regime semiaberto foi preso, por estar em um local em desacordo com o benefício de dispensa da unidade prisional.

Diante dos fatos, o trio foi encaminhado para exames e, posteriormente, para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Ijuí, onde a ocorrência foi registrada. Após, os homens foram conduzidos à Penitenciária Estadual Modulada de Ijuí.

Com o trio, a BM apreendeu cerca de R$ 600 em espécie, nove porções de crack e um aparelho celular.

