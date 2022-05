Brigada Militar prende suspeito de tentativa de furto de veículo em Três Passos

Na madrugada desta sexta-feira (06/05), às 01h30 Policiais Militares do 7° BPM prenderam um homem suspeito de furto em veículo no centro da cidade de Três Passos.

A Brigada Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de furto de um veículo Gol, sendo localizado o mesmo danificado na Avenida Júlio de Castilhos.

O meliante tentou fazer ligação direta sem sucesso e ao tentar fazer pegar no tranco de marcha ré acabou por colidir o veículo em um poste de energia. Para ingressar no veículo foi quebrado o vidro lateral esquerdo do lado do motorista.

A Brigada Militar fez diligências a fim de localizar o suspeito, o qual foi identificado, sendo apreendido com ele, objetos que estavam no interior do veículo.

O homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia e posterior ao Presídio Estadual de Três Passos.

