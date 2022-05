Táxi roubado em latrocínio em Crissiumal é encontrado no Mato Grosso do Sul

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na tarde desta quarta-feira (04/05), na MS-295 em Iguatemi, dois veículos roubados no Rio Grande do Sul este ano. Segundo os presos os carros seriam levados para Tacuru para pagar dívida com traficantes.

O DOF fazia bloqueio na rodovia quando o condutor do Peugeot/207 foi abordado pelos policiais. Logo atrás do primeiro veículo seguia o condutor de um VW/Virtus, que furou o bloqueio, mas foi alcançado logo em seguida.

Ambos mostraram nervosismo durante a entrevista e, em checagem aos agregados dos veículos, foram constatados que se tratavam de carros com queixas de roubo/furto e com placas clonadas. O Peugeot havia sido roubado nesta segunda-feira (02/05), em São Leopoldo (RS) e o VW/Virtus no dia 21 de março deste ano em Crissiumal, também no estado gaúcho. O veículo pertencia ao taxista Cleber Roni Tormes, que foi assassinado.

O condutor do 207 disse que levaria o carro para Tacuru, onde receberia a quantia de R$ 300 e quitaria uma dívida com traficantes. Já o motorista do Virtus afirmou aos policiais que receberia a quantia de R$ 900 pelo transporte e que os dois pegaram os automóveis em Porto Alegre (RS) para deixar na fronteira.

A dupla, juntamente com os veículos recuperados, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

