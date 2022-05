Operação contra exploração sexual infantil é deflagrada no norte gaúcho

A Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) efetuou uma operação para repressão de crimes de exploração sexual infantil em Passo Fundo.

Em uma casa noturna na Rua Miguel Vargas, Boqueirão, a PC prendeu um idoso de 70 anos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ainda, na fiscalização, foram encontradas porções de maconha em uma boate na Avenida Brasil e outra em um complexo de boates na rua Moron, área central.

A ação da DPCA contou com o apoio da Delegacia da Mulher e da Primeira Delegacia de Polícia Distrital.

