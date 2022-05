Criminosos amarram família e roubam residência em Palmeira Das Missões

Na última quarta-feira, 04, por volta das 19h40 m, foi registrado uma ocorrência de roubo à residência em Palmeira Das Missões, no bairro Vista Alegre. Três criminosos usando máscaras, renderam uma família e os amordaçaram, um deles estaria armado com revólver, levaram jóias e um aparelho celular.

Logo após a ação os indivíduos saíram do local, deixando as vítimas chaveadas na casa. A Brigada Militar esteve no local realizando buscas, a Polícia Civil realizou o levantamento de informações, as investigações seguem. Nenhuma das vítimas restaram feridas.