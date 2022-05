Acidente em Sarandi deixa uma pessoa ferida

Um homem ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira em Sarandi. O acidente ocorreu na BR-386, quilômetro 147, no trecho da Serrinha.

Chovia no momento do acidente e segundo a Policia Rodoviária Federal, um HB-20 que seguia no sentido Sarandi-Carazinho saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

O motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado com vida pelo Corpo de Bombeiros de Carazinho, onde passa por atendimento.

O trânsito já foi liberado no trecho.

