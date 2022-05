Brigada Militar resgata Criança recém-nascida que foi sequestrada no RS

A Brigada Militar, na madrugada de domingo (01/05) após nove horas de buscas, localizou a criança sequestrada durante a tarde em Vacaria, bem como efetuou a prisão do casal autor e apreendeu a arma e o veículo utilizados no crime.

Após a comunicação que na tarde de sábado (30/04) um casal havia invadido uma residência e, mediante ameaça com uma arma de fogo, sequestrado uma criança de 26 dias apenas, a Brigada Militar, através da Agência Local de Inteligência passou a levantar informações. Em imagens de câmeras, foi possível visualizar o veículo utilizado, mas sem identificar a placa do automóvel.

Por volta da 00h03min, os Agentes de Inteligência e uma guarnição da Força Tática localizaram a residência onde um veículo com mesmas características se encontrava. Nesse momento, uma mulher com uma criança no colo correu da residência em direção a uma casa abandonada ao lado. Nesse local foi encontrada a criança escondida num banheiro e a autora que tentou fugir. Na residência do casal foi preso o autor e apreendida a arma utilizada no crime. O celular levado no momento do sequestro também foi recuperado no terreno ao lado da residência. Os autores foram conduzidos para Delegacia de Polícia, a criança foi devolvida aos pais e levada até o hospital para avaliação.

