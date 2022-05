Veículo invade Agência do Banco Do Brasil em Tenente Portela

Na noite deste sábado,30, próximo das 21:00hs, um veículo Celta invadiu a Agência do Banco Do Brasil, em frente a praça do Chalé em Tenente Portela.

Segundo informações, o motorista teria perdido o controle do veículo, deixando o local em seguida.

A Brigada Militar está no local atendendo a ocorrência.

(Fotos: Marcelino Antunes/Sistema Província de Comunicação)

