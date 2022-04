Preso o suspeito de latrocínio contra uma comerciante no centro de Três Passos

Foi preso pela Brigada Militar, por volta das 16h50 da tarde desta quinta-feira, 28, no km 101 da BR-468, próximo ao antigo Depósito do Detran, o suspeito de ser o autor de um latrocínio contra uma mulher em Três Passos.

A vítima, Miria Marlene de Moura, de 55 anos, natural de Tenente Portela, foi atacada dentro da loja Tradição Campeira, da qual era proprietária, localizada na Avenida Costa e Silva, proximidades do Núcleo de Cabos e Soldados, no centro da cidade

Por volta das 17h, o IGP de Santo Ângelo chegou ao local. Até o encerramento dos trabalhos da polícia, o trânsito ficou bloqueado no sentido bairro/Centro, sendo desviado pela Avenida Osvaldo Aranha.

O suspeito passou por exame de corpo delito no Hospital de Caridade e, posteriormente, foi levado à Delegacia de Polícia Civil.

