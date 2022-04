ATUALIZAÇÃO: Quem era a mulher morta em assalto à loja no centro de Três Passos

No final da manhã desta quinta-feira, 28, um estabelecimento comercial foi assaltado no centro de Três Passos. O fato aconteceu na loja Tradição Campeira,proximidades do Núcleo de Cabos e Soldados, na Avenida Costa e Silva.

Segundo informações extraoficiais, a proprietária, de 50 anos, identificada como Miria Marlene de Moura, natural de Tenente Portela, foi atacada e morta na ação criminosa.

A Polícia Civil investiga o crime.

