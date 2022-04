Empresária é encontrada morta em Três Passos

A empresária Mirian Marlene de Moura de aproximadamente 50 anos, proprietária da loja Tradição Campeira, localizada na Avenida Costa e Silva – Centro, foi encontrada sem vida, dentro da loja, apresentando muitos ferimentos.

A Brigada Militar, a Polícia Civil atendem a ocorrência, e é aguardada a chegada da Perícia Técnica de Santo Ângelo. A primeira suspeita é de que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte.

