Mulher é encontrada morta dentro de estabelecimento comercial em Três Passos

Uma mulher foi encontrada morta no início da tarde desta quinta-feira, 28, em Três Passos. O fato aconteceu em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Costa e Silva, defronte ao Núcleo de Cabos e Soldados, no centro da cidade.

Conforme informações preliminares, a vítima, de 55 anos, pode ter sido vítima de latrocínio. Ela era proprietária da loja, foi encontrada ferida e havia sangue no local. O Samu chegou a ser acionado, mas a mulher já estava sem vida.

