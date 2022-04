Assaltante de banco é morto após troca de tiros com a Polícia Civil em Passo Fundo

Na noite de terça-feira (26), um confronto entre policiais civis de Carazinho e um homem deixou um indivíduo morto após troca de tiros. O fato ocorreu na BR-285, próximo à barragem da Corsan em Passo Fundo.

Conforme informações, durante uma diligência da Polícia Civil de Carazinho foi tentado abordar um veículo Ford/Focus, com placas Mercosul de Florianópolis/SC, que era conduzido por um homem que estava acompanhado pela esposa. De acordo com a polícia, ele ofereceu resistência na abordagem e iniciou a agressão contra os policiais.

Neste momento, iniciou-se uma troca de tiros, na qual o homem acabou sendo baleado. Após ser ferido, ele foi levado ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ele foi identificado como John Lennon de Matos, o qual levou pelo menos três disparos de arma de fogo, sendo dois no tórax e um na mão direita.

De acordo com informações, o indivíduo que acabou morrendo era de alta periculosidade e tinha mais de três páginas de ocorrência em seu nome, com passagens como roubo de veículo, roubos em residências, bancos, e também tráfico de drogas. Segundo informações, ele já havia ameaçado de morte até mesmo delegados de toda a região.

A sua companheira, que estava junto durante a ação da polícia, possui passagens por tráfico de entorpecentes e roubo a banco. Ela não foi ferida.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.