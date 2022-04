Taxista fica gravemente ferido após assalto em Tenente Portela

Um dos taxistas mais conhecidos de Tenente Portela foi assaltado e duramente espancado na noite do último sábado, 23, quando fazia uma corrida entre a Pedra Lisa e o KM 10, na Terra Indígena do Guarita.

O taxista Valdomiro foi chamado na noite de sábado para a corrida e num trajeto teve o assalto anunciado. Os assaltantes, três indivíduos, agrediram o taxista com uma garrafada e com chutes e socos, causando bastante ferimentos. A camionete Fiat Toro do Taxista foi levada pelos criminosos.

Segundo as informações, Valdomiro foi deixado na estrada, mas conseguiu entrar em contato com um familiar que o encontrou e o conduziu para o Hospital Santo Antônio.

Após dar entrada na casa de saúde, Valdomiro foi transferido para outra unidade de saúde, onde passou por cirurgia neste final de semana. Segundo as informações da família ale apresentou fortes ferimentos no rosto necessitando inclusive de cirurgia plástica para reconstrução de parte do rosto. Valdomiro, ainda segundo um familiar, perdeu a visão de um olho.

A Policia Civil já iniciou as investigações do fato e desde sábado tem realizado diligencias para identificar os assaltantes.

