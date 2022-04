Homem é preso com revólver municiado em bairro de Três Passos

Revólver calibre 38 e as munições apreendidas com o homem de 50 anos no bairro Santa Inês (Foto: Divulgação | BM)

A abordagem de um homem no bairro Santa Inês em Três Passos, por volta das 4h20min do domingo (24/4), resultou numa prisão em virtude de porte ilegal de arma de fogo. Na ação, o efetivo da Brigada Militar (BM) apreendeu um revólver calibre 38 e seis munições.

O indivíduo de 50 anos, após a prisão, foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para o registro da ocorrência.

