Trio é preso por furto qualificado em Santo Augusto

Após uma mulher ter sua bolsa subtraída no começo da madrugada do domingo (24/4), a Brigada Militar (BM) de Santo Augusto iniciou as diligências que culminaram na prisão de três indivíduos no centro da cidade.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram objetos pertencentes à vítima. O trio acabou preso pelo crime de furto qualificado.

Conforme a BM, dois homens têm 28 anos e o outro, 26 anos. Todos são naturais de Bagé – município situado no Sul do Estado.

Depois da lavratura do flagrante na Delegacia da Polícia Civil de Santo Augusto, os indivíduos foram recolhidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.