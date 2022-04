BM apreende maconha arremessada para dentro do presídio de Três Passos

A Brigada Militar (BM) apreendeu, na manhã do sábado (23/4), um invólucro lançado para a área interna do Presídio Estadual de Três Passos. A guarnição policial não conseguiu identificar e prender o autor do arremesso.

De acordo com a BM, no envoltório haviam duas porções de maconha, totalizando 483 gramas.

