Colisão frontal na ERS 155 em Santo Augusto provoca uma morte

O Ford Focus, com placas de Santo Augusto/RS, e o VW Gol, emplacado em Chiapetta/RS, colidiram frontalmente por volta das 19h30min da sexta-feira (22/4). O acidente de trânsito ocorreu na ERS 155, proximidades do posto São Pedro.

O motorista do Ford Focus foi encaminhado para atendimento no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto. No momento do resgate, ele reclamava de fortes dores na perna direita e nas costas. Já o condutor do VW Gol foi levado para o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, devido às fraturas.

Adolar dos Santos, popularmente conhecido por ‘Mota’, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros encontrou dificuldades para realizar o desencarceramento da vítima fatal.

O Pelotão Rodoviário chegou a interromper completamente o trânsito na ERS 155 para facilitar os trabalhos de socorro aos feridos. Chovia bastante no momento da colisão frontal.

As informações são do site Santo Augusto Urgente.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.