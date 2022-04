Pelotão Rodoviário apreende carga ilícita de vinhos em Campo Novo

Em atividade de policiamento ostensivo na ERS 518 em Campo Novo, o efetivo do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto suspeitou de um Fiat Fiorino com placas de Lajeado/RS.

A abordagem do utilitário resultou na apreensão de 415 garrafas de vinhos de diversas marcas e provenientes da Argentina. Conforme o 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), as mercadorias ingressaram no Brasil sem o devido desembaraço aduaneiro.

Após o registro da ocorrência de descaminho, na tarde da sexta-feira (22/4), o condutor da Fiat Fiorino foi liberado. Já a carga ilícita ficará à disposição da Receita Federal de Santo Ângelo.

