Brigada Militar de Três Passos prende dupla com espingarda modificada

Conforme as informações divulgadas pela Brigada Militar (BM), a prisão dos dois indivíduos foi realizada no início da madrugada do sábado (23/4). A dupla ocupava um veículo abordado no bairro Sul Serra, em Três Passos.

Na ocasião, os policiais militares apreenderam uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, além de R$ 2.094,00 em dinheiro.

Os homens – presos em decorrência do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para os procedimentos cabíveis.

