Esperança do Sul: BM apreende carga de cigarros importados ilegalmente

Em atividade da Operação Hórus, na tarde da sexta-feira (22/4), o efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) tentou abordar uma picape no município de Esperança do Sul. No entanto, o motorista desobedeceu a ordem de parada e furou a barreira policial. Mais adiante, ele abandonou o veículo, não sendo localizado.

Na picape havia 1.097 pacotes de cigarros contrabandeados. A mercadoria e o veículo foram apreendidos.

Conforme o 7º BPM, o fato ocorreu na localidade de Baixo Açoita Cavalo, interior de Esperança do Sul.

