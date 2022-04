Brigada Militar de Coronel Bicaco prende dois homens por tráfico de drogas

Por volta das 17h20min da quarta-feira (20/4), a Brigada Militar (BM) realizou a prisão de dois indivíduos por causa do crime de tráfico de drogas.

Com a dupla, os policiais militares apreenderam 74 gramas de cocaína. Os homens ocupavam um veículo que foi abordado.

Os presos foram encaminhados inicialmente à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Bicaco para os procedimentos formais. Na sequência, eles acabaram recolhidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.