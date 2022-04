Casal é preso com 14 quilos de cocaína em Frederico Westphalen

Em operação de combate à criminalidade na noite da terça-feira (19/4), por ocasião da EXPOFRED, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Citroën C4 na BR 386 em Frederico Westphalen. No automóvel emplacado em Chapecó/SC, foram encontrados 14 quilos de cloridrato de cocaína e crack.

Conforme a PRF, os entorpecentes estavam acondicionados em um compartimento oculto no veículo. Um homem de 28 anos e natural de Passo Fundo e uma mulher, de 27 anos e natural de Erval Seco, acabaram presos pelo crime de tráfico de drogas. Eles revelaram que entregariam as mercadorias em Passo Fundo.

O casal foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para os trâmites legais. Segundo a PRF, depois de fracionados e comercializados, a cocaína e o crack poderiam render mais de R$ 1 milhão à organização criminosa.

