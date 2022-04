BM apreende mercadorias de origem estrangeira em Tiradentes do Sul

Na manhã da terça-feira (19/4), a abordagem de um automóvel que trafegava na BR 468 em Tiradentes do Sul resultou na apreensão de mercadorias importadas de forma ilegal.

De acordo com a Brigada Militar (BM), no veículo foram encontradas 44 unidades de bebidas estrangeiras.

Os dois ocupantes do automóvel irão responder pelo delito de descaminho. Os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal em Santo Ângelo.

