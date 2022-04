Suspeito de matar adolescente em Nova Candelária é preso

A Polícia Civil, pela Delegacia de Polícia de Boa Vista do Buricá, sob coordenação do Delegado Rodrigo Regis da Silva, prendeu na tarde de terça-feira (19) em cumprimento de mandado judicial, um indivíduo suspeito pela morte e ocultação do cadáver de Diane Bach.

O corpo da adolescente de 15 anos foi encontrado sexta-feira à tarde, às margens do Rio Buricá, interior de Nova Candelária.

O preso, um homem residente na mesma região, foi encaminhado ao Presídio Regional de Santa Rosa, local em que permanecerá à disposição da Justiça. Segundo o Delegado, as investigações prosseguem.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.