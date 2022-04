PRF reforçará efetivo durante Operação Tiradentes 2022

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), seguindo o mesmo padrão de todos os feriados nacionais, reforçará as ações de policiamento e fiscalização também no feriado de Tiradentes, comemorado anualmente no dia 21 de abril. A Operação Tiradentes 2022 iniciará às 00h01min do dia 21 de abril e se estenderá até às 23h59min do dia 24 de abril de 2022. O objetivo é não só garantir a segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, como também combater a criminalidade nas rodovias federais.

Mais do que aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais, os policiais estarão localizados em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Esses pontos são identificados de acordo com as estatísticas e análise da gestão local para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito. Além disso, a PRF segue com a missão de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Este ano, o dia de Tiradentes é celebrado em uma quinta-feira, possibilitando a ocorrência de um feriado prolongado. Tendo em vista que, historicamente, há um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais – fator que contribui para o aumento da violência no trânsito – os policiais farão ações de prevenção para as condutas de risco dos condutores, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante e não utilização do cinto de segurança.

Carnaval 2022

Em virtude dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, a PRF também estará atenta às rodovias federais da região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ) e nas divisas do estado. As ações visam monitorar o fluxo de veículos, reforçando o policiamento no combate ao crime e na prevenção de acidentes para garantir a segurança viária de quem deseja se deslocar pelas rodovias federais para curtir a festa.

Restrições de tráfego

Neste feriado não haverá restrição de veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Em todos os estados brasileiros, os veículos poderão circular livremente, todos os dias, a qualquer hora.

Dicas de segurança

– Não esqueça a cadeirinha, no caso de transporte de crianças;

– Observe as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito;

– Se não possuir CNH ou estiver com o documento suspenso ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija. Nestes casos, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis, ônibus;

– Confira se todas as taxas do veículo foram pagas. Somente dessa forma ele estará licenciado e será autorizado a seguir viagem.