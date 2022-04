Casal suspeito de matar taxista em Crissiumal pode ser autor de outra morte na Serra

O casal Sheila Daiane Corrêa Ceconi e Martielo de Souza Martins, que são apontados pela Polícia Civil como autores do homicídio de Cleber Roni Tormes ocorrido em Crissiumal no dia 21 de março, cujo o corpo foi encontrado comente no último final de semana, também é suspeito de um homicídio ocorrido no inicio do mês passado em Bento Gonçalves.

O casal foi preso ontem, 18, no Bairro Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. Há dias a Polícia Civil já fazia buscas pelos suspeitos, mesmo antes do corpo do taxista ser encontrado. Com a prisão a Polícia Civil deverá fechar os dois inquéritos de homicídios, onde as provas apontam para o casal como autores do crime.

Cleber Roni Tormes era um conhecido taxista de Crissiumal. No dia do crime ele foi chamado para atender uma corrida da localidade de Lajeado Barreiro até a rodoviária do município.

Testemunhas da comunidade interiorana relataram para a Polícia que ouviram barulho de disparo de arma de fogo no dia em questão, depoimentos que levam a polícia a crer que a vitima foi assassinada ainda em Crissiumal e o corpo foi ocultado no interior de Campo Novo, em uma mata chamada Matão dos Bones.

No dia 23 de março os documentos do taxista foram encontrados em Humaitá, entre a ponte do Lajeado Grande e o CITEGEM. Seguido as investigações a polícia descobriu que na mesma noite do crime, ou seja, 21 de março, o táxi já foi visto em Bento Gonçalves na serra gaúcha.

A investigação também apontou que o casal suspeito do crime era investigado por outro homicídio justamente na cidade da Serra e tudo leva a crer que os dois teriam fugido para o interior de Crissiumal na intenção de se esconder.

Com a informação de que o Taxi de Tormes esteve em Bento Gonçalves e de posse da identidade dos suspeitos, agentes da Delegacia de Crissiumal chegaram a ir até a cidade da Serra e efetuaram buscas em um endereço conhecido dos criminosos. Eles não foram localizados.

Desde o dia do desparecimento tanto a Polícia como familiares e amigos já realizavam buscas pelo taxista. Todas as pistas indicavam que o casal havia cometido homicídio no interior de Crissiumal e deixado o corpo em alguma área de mata. Foram feitas inclusive buscas no Matão dos Bones.

Estavam previstas para essa terça-feira, 19, novas diligencias com o uso de cães farejadores, no entanto, na sexta-feira, 15, o cão de um morador das proximidades entrou na mata e saiu com um pedaço do corpo. Com novas buscas o corpo foi encontrado.

Familiares reconheceram as roupas que a vítima usava no dia em que saiu para fazer a tal corrida. A perícia deve confirmar se o corpo é mesmo do taxista, no entanto, a polícia não tem dúvidas.

Pelas pistas levantadas pela investigação trata-se de um latrocínio, (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver. Pelo que foi divulgado até o momento tudo aponta para o roteiro onde o taxista foi morto no interior de Crissiumal, o casal saiu em direção a Bento Gonçalves e no caminho jogou fora os documentos da vítima nas margens da rodovia em Humaitá e se desfez do corpo no Matão dos Bones em Campo Novo.

O crime de grande repercussão gerou muita comoção e revolta no município de Crissiumal.

