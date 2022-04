Casal indiciado por morte de taxista em Crissiumal foi preso nesta terça-feira

O delegado de Polícia responsável pela DP de Crissiumal, William Garcez, confirmou à imprensa no início da manhã, que o casal Sheila Daiane Corrêa Ceconi e Martielo de Souza Martins, foram presos nesta terça-feira (19).

O casal foi indiciado pela morte do taxista Cleber Roni Tormes, de Crissiumal. Além de serem acusados da autoria da morte de Cleber Tormes, eles são também são acusados de um homicídio na cidade de Bento Gonçalves na serra gaúcha, no início do mês passado.

Cleber estava desaparecido há 26 dias quando seu corpo foi encontrado no último final de semana no Matão do Bones em Campo Novo e reconhecido por familiares da vítima.

A prisão do casal ocorreu no Bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.