Indivíduo é preso após tentativa de roubo à pedestre em Três Passos

No início da tarde da segunda-feira (18/4), a Brigada Militar (BM) prendeu um indivíduo que tentou subtrair a bolsa e o telefone celular de uma mulher em via pública no centro da cidade de Três Passos.

A BM detalhou que, visando evitar o roubo de seus pertences, a vítima caiu no chão e sofreu lesão na cabeça. Não há informações se a mulher foi encaminhada para atendimento hospitalar.

O homem foi preso nas imediações do local da tentativa de roubo. Ele foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para o registro da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.