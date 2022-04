Motorista fica ferido depois de tombar carro em praça no centro de Três Passos

O condutor do veículo com placas de Curitiba/PR trafegava pela Avenida Júlio de Castilhos, na madrugada do domingo (17/4), quando perdeu o controle do volante, colidindo com o carro posteriormente contra uma árvore e um banco de concreto. O automóvel parou tombado sobre o canteiro da Praça Reneu Geraldino Mertz, no centro da cidade de Três Passos.

O motorista sofreu escoriações e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento no Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). A caroneira do veículo saiu ilesa.

A Brigada Militar (BM) compareceu ao local para o registro da ocorrência de trânsito. O homem que dirigia o veículo se negou a realizar o teste do etilômetro. Segundo a BM, ele apresentava visíveis sinais de embriaguez.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.