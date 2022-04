RS tem redução de 54,5% nos latrocínios em março

O Rio Grande do Sul teve em março, o menor número de latrocínios já registrado para o período em 11 anos. Em todo o Estado, foram cinco casos, o segundo menor total da série histórica, superado apenas pelos anos de 2009 a 2011, quando houve quatro roubos com morte no mês.

O total atual também representa uma redução de 54,5% em relação às 11 ocorrências de março de 2021 – na comparação com o pico, de 22 latrocínios em 2013, a queda chega a 77,3%.

Esse dado está nos indicadores de criminalidade, divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP).

