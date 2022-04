Jovem é preso com buchas de cocaína em Três Passos

No começo da madrugada do domingo (17/4), a Brigada Militar (BM) efetuou uma prisão nas imediações do parque da FEICAP em Três Passos em decorrência do crime de tráfico de drogas.

Na ação, os policiais militares apreenderam 17 buchas de cocaína e R$ 200,00 em dinheiro.

O jovem preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para registro da ocorrência.

