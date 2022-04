Passo Fundo: PRF prende motorista embriagado após perseguição

Na perseguição, o motorista perdeu o controle do volante e colidiu com o veículo contra um poste (Foto: Divulgação | PRF)

Durante fiscalização da Operação Semana Santa, na noite da sexta-feira (15/4), a guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou a abordagem de um Toyota Corolla que passava em frente à unidade operacional situada na BR 285 em Passo Fundo.

O motorista do automóvel, entretanto, ignorou a ordem de parada e fugiu em direção ao centro da cidade. Os agentes da PRF imediatamente iniciaram a perseguição. Minutos depois, o homem de 32 anos de idade perdeu o controle do volante e colidiu com o veículo contra uma placa de sinalização de trânsito e um poste.

O condutor não se feriu. Ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo preso pelos delitos de dirigir sob influência de álcool, direção perigosa e desobediência.

O indivíduo, juntamente com o Toyota Corolla, foi apresentado na Polícia Civil para os procedimentos formais.

