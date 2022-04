Polícia aguarda perícia para confirmar identidade de corpo encontrado em Campo Novo

Em áudio enviado para a imprensa, o delegado Willian Garcez disse que nesse momento a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para confirmar se o corpo encontrado em Campo Novo, nesta sexta-feira, 16, é mesmo do taxista Cleber Roni Tormes, 61 anos, que estava desaparecido em Crissiumal.

O cadáver encontrado usava roupas que foram reconhecidas por familiares como sendo de Cleber. Familiares disseram não ter dúvidas de que o corpo encontrado é do conhecido morador de Crissiumal.

No dia 21 de março, por volta das 18 horas, o taxista recebeu uma ligação contratando uma corrida de Barreiro, interior de Crissiumal, até a rodoviária da cidade. A ligação era para transportar um casal e uma criança. Cleber saiu para atender e não foi mais visto.

Desde então a Polícia Civil de Crissiumal estava investigando o desparecimento. Familiares e amigos chegaram a organizar grupos de busca no interior de Cissiumal, e nesta sexta-feira receberam a informação de um corpo em avançado estado de decomposição encontrado no interior de Campo Novo.

O delegado de Crissiumal Willian Garcez convidou a imprensa para uma entrevista coletiva que será realizada na próxima segunda-feira, às 14 horas, onde deverá repassar maiores informações a respeito da investigação.

