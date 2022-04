Garota de Nova Candelária que estava desaparecida foi encontrada morta em rio

A adolescente Diane Macedo Bach, 15 anos, que estava desaparecida foi encontrada sem vida na tarde desta sexta-feira (15).

O corpo da garota estava em dois sacos amarrados, com pedras, no Rio Buricá, na localidade de Linha Fátima. O Corpo de Bombeiros de Três de Maio foi acionado por volta das 17hs para retirar o corpo do rio.

Diane Macedo Bach havia saído de casa por volta das 16h de terça e, desde então, não foi mais vista pelos familiares. Ela residia na localidade de Santo Antônio, interior de Nova Candelária.

